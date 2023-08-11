Узнать больше

Минобороны Болгарии: достигнута договорённость о ремонте двигателей МиГ-29 в Польше

Короткая ссылка
Варшава и София подписали соглашение о ремонте шести двигателей болгарских истребителей МиГ-29.
Минобороны Болгарии: достигнута договорённость о ремонте двигателей МиГ-29 в Польше
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Болгарии.

«С целью обеспечения лётной готовности самолётов МиГ-29 Министерство обороны возложило исполнение государственного заказа по капитально-восстановительному ремонту двигателей РД-33, сер. 2 для самолётов МиГ-29 на польскую государственную компанию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость ремонта составит около €4,776 млн.

Ранее Минобороны Болгарии и польский авиационный завод Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr. 2 S.A. подписали контракт на сумму порядка €9,5 млн с целью отремонтировать двигатели истребителей МиГ-29 болгарских ВВС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить