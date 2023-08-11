Минобороны Болгарии: достигнута договорённость о ремонте двигателей МиГ-29 в Польше
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Болгарии.
«С целью обеспечения лётной готовности самолётов МиГ-29 Министерство обороны возложило исполнение государственного заказа по капитально-восстановительному ремонту двигателей РД-33, сер. 2 для самолётов МиГ-29 на польскую государственную компанию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость ремонта составит около €4,776 млн.
Ранее Минобороны Болгарии и польский авиационный завод Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr. 2 S.A. подписали контракт на сумму порядка €9,5 млн с целью отремонтировать двигатели истребителей МиГ-29 болгарских ВВС.