Минобороны Болгарии: достигнута договорённость о ремонте двигателей МиГ-29 в Польше

Варшава и София подписали соглашение о ремонте шести двигателей болгарских истребителей МиГ-29.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Болгарии.

«С целью обеспечения лётной готовности самолётов МиГ-29 Министерство обороны возложило исполнение государственного заказа по капитально-восстановительному ремонту двигателей РД-33, сер. 2 для самолётов МиГ-29 на польскую государственную компанию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость ремонта составит около €4,776 млн.

Ранее Минобороны Болгарии и польский авиационный завод Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr. 2 S.A. подписали контракт на сумму порядка €9,5 млн с целью отремонтировать двигатели истребителей МиГ-29 болгарских ВВС.