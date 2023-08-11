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Novinite: Болгария и Польша подписали контракт на €9,5 млн на ремонт двигателей МиГ-29

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Минобороны Болгарии и польский авиационный завод Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr. 2 S.A. подписали контракт на сумму порядка €9,5 млн евро с целью отремонтировать двигатели истребителей МиГ-29 болгарских ВВС.
Novinite: Болгария и Польша подписали контракт на €9,5 млн на ремонт двигателей МиГ-29
  • РИА Новости

Об этом сообщило агентство Novinite.

По данным издания, для ремонтных работ передадут шесть двигателей истребителей, а срок ремонта каждого не превысит девяти месяцев с момента передачи польскому заводу.

Власти Болгарии собираются обеспечить годность истребителей МиГ-29 до того, как развернут новые американские истребители F-16, договор на покупку которых заключила София.

Ранее сообщалось, что власти Индонезии заказали у Франции ещё 18 истребителей Rafale из заявленных 42.

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