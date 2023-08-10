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Индонезия приобретёт у Франции ещё 18 истребителей Rafale из заявленных 42

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Правительство Индонезии заказало у Франции ещё 18 истребителей Rafale из заявленных 42.
Индонезия приобретёт у Франции ещё 18 истребителей Rafale из заявленных 42
  • Gettyimages.ru
  • © APeriamPhotography

Об этом говорится на официальном сайте компании Dassault Aviation.

«В рамках контракта на приобретение 42 Rafale, подписанного в феврале 2022 года, второй транш из 18 истребителей был реализован сегодня», — пишет организация.

Так, число заказанных Индонезией самолётов достигло 24. Первый транш из шести истребителей реализовали в сентябре.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о «военном программировании», предполагающий рекордный рост финансирования Минобороны страны в ближайшие семь лет.

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