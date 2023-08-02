Макрон подписал закон о рекордном увеличении бюджета Минобороны Франции до €413 млрд
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Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Минобороны Франции.
С 2024 по 2030 годы Вооружённые силы Франции получат «беспрецедентный» бюджет, который вырастет до €413 млрд по сравнению с €295 млрд, выделенными в прошлые пять лет. С учётом расходов на инфраструктуру и другие положения общий бюджет составит более $454 млрд.
Законопроект рассчитан на модернизацию армии, особенно это коснётся средств ядерного сдерживания, улучшения условий для бойцов, а также обновления оборудования и инвестиций в защиту киберпространства, космоса и ВМС.
Ранее сообщалось, что Макрон намерен провести перестановки в рядах французского правительства.