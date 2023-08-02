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Макрон подписал закон о рекордном увеличении бюджета Минобороны Франции до €413 млрд

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Французский президент Эммануэль Макрон подписал закон о «военном программировании», который предполагает рекордный рост финансирования Минобороны страны в ближайшие семь лет.
Макрон подписал закон о рекордном увеличении бюджета Минобороны Франции до €413 млрд
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Минобороны Франции.

С 2024 по 2030 годы Вооружённые силы Франции получат «беспрецедентный» бюджет, который вырастет до €413 млрд по сравнению с €295 млрд, выделенными в прошлые пять лет.  С учётом расходов на инфраструктуру и другие положения общий бюджет составит более $454 млрд.

Законопроект рассчитан на модернизацию армии, особенно это коснётся средств ядерного сдерживания, улучшения условий для бойцов, а также обновления оборудования и инвестиций в защиту киберпространства, космоса и ВМС.

Ранее сообщалось, что Макрон намерен провести перестановки в рядах французского правительства.

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