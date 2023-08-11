ООН: права президента Нигера должны быть соблюдены в полной мере
- РИА Новости
Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
Он назвал условия содержания Базума и членов его семьи под стражей как бесчеловечные.
«Лица, ответственные за задержание президента, должны обеспечить полное соблюдение и защиту его прав человека и прав всех других задержанных», — цитирует его ТАСС.
Al Arabiya ранее сообщил, что сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности на фоне возможного вторжения в страну сил ЭКОВАС.
Как писало агентство AFP, мятежники пригрозили убийством президента Базума в случае интервенции в страну.