ООН: права президента Нигера должны быть соблюдены в полной мере

Ответственные за задержание президента Нигера Мохамеда Базума должны обеспечить полное соблюдение его прав.

Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Он назвал условия содержания Базума и членов его семьи под стражей как бесчеловечные.

«Лица, ответственные за задержание президента, должны обеспечить полное соблюдение и защиту его прав человека и прав всех других задержанных», — цитирует его ТАСС.

Al Arabiya ранее сообщил, что сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности на фоне возможного вторжения в страну сил ЭКОВАС.

Как писало агентство AFP, мятежники пригрозили убийством президента Базума в случае интервенции в страну.