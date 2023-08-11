Блащак: на авиабазе в Польше проходят учения с применением батарей Patriot и системы IBCS
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Об этом сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак.
«На 32-й тактической авиабазе проходят учения SOCHACZEW23 с применением батарей Patriot и впервые с системой IBCS», — написал он в Twitter.
Отмечается, что учения проверяют интеграцию всех элементов самого высокого уровня многослойной противовоздушной и противоракетной обороны.
Ранее Блащак сообщил, что Польша закупит у Соединённых Штатов 96 ударных вертолётов Apache для укрепления восточной границы.