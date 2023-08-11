Узнать больше

Блащак: на авиабазе в Польше проходят учения с применением батарей Patriot и системы IBCS

Короткая ссылка
Польша проводит учения с применением батарей Patriot и системы IBCS.
Блащак: на авиабазе в Польше проходят учения с применением батарей Patriot и системы IBCS
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак.

«На 32-й тактической авиабазе проходят учения SOCHACZEW23 с применением батарей Patriot и впервые с системой IBCS», — написал он в Twitter.

Отмечается, что учения проверяют интеграцию всех элементов самого высокого уровня многослойной противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее Блащак сообщил, что Польша закупит у Соединённых Штатов 96 ударных вертолётов Apache для укрепления восточной границы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить