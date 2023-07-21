Блащак: Польша закупит 96 вертолётов Apache для усиления восточной границы

Польша закупит у Соединённых Штатов 96 ударных вертолётов Apache для укрепления восточной границы.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Он рассказал, что польские власти следили за работой вертолётов на совместных польско-американских военных учениях.

«Мы оснастим Войско польское 96 такими вертолётами», — приводит его слова Интерфакс.

Блащак отметил, что принятие на вооружение вертолётов Apache вызвано стремлением укрепить восточную границу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что агрессивность Польши требует повышенного внимания России и Белоруссии.