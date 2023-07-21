Блащак: Польша закупит 96 вертолётов Apache для усиления восточной границы
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Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Он рассказал, что польские власти следили за работой вертолётов на совместных польско-американских военных учениях.
«Мы оснастим Войско польское 96 такими вертолётами», — приводит его слова Интерфакс.
Блащак отметил, что принятие на вооружение вертолётов Apache вызвано стремлением укрепить восточную границу.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что агрессивность Польши требует повышенного внимания России и Белоруссии.