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Блащак: Польша закупит 96 вертолётов Apache для усиления восточной границы

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Польша закупит у Соединённых Штатов 96 ударных вертолётов Apache для укрепления восточной границы.
Блащак: Польша закупит 96 вертолётов Apache для усиления восточной границы
  • Gettyimages.ru
  • © Sjo

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Он рассказал, что польские власти следили за работой вертолётов на совместных польско-американских военных учениях.

«Мы оснастим Войско польское 96 такими вертолётами», — приводит его слова Интерфакс.

Блащак отметил, что принятие на вооружение вертолётов Apache вызвано стремлением укрепить восточную границу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что агрессивность Польши требует повышенного внимания России и Белоруссии.

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