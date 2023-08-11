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Румыния намерена увеличить транзит украинского зерна с 2 млн до 4 млн тонн

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Румыния намерена удвоить транзит украинского зерна по своей территории, заявил министр транспорта страны Сорин Гриндяну.
Румыния намерена увеличить транзит украинского зерна с 2 млн до 4 млн тонн
  • РИА Новости

«Мы хотим удвоить объём транзита с 2 млн т до по крайней мере 4 млн т», — приводит ТАСС слова Гриндяну на пресс-конференции.

По его словам, количество капитанов судов, доставляющих сельскохозяйственную продукцию с Украины по каналу Сулина, будет увеличено до шестидесяти к концу августа.

Ранее директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский заявил, что Украина недополучит $2 млрд валютной выручки в текущем году в связи с выходом России из зерновой сделки.

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