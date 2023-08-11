Румыния намерена увеличить транзит украинского зерна с 2 млн до 4 млн тонн
- РИА Новости
«Мы хотим удвоить объём транзита с 2 млн т до по крайней мере 4 млн т», — приводит ТАСС слова Гриндяну на пресс-конференции.
По его словам, количество капитанов судов, доставляющих сельскохозяйственную продукцию с Украины по каналу Сулина, будет увеличено до шестидесяти к концу августа.
Ранее директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский заявил, что Украина недополучит $2 млрд валютной выручки в текущем году в связи с выходом России из зерновой сделки.