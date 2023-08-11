Бербок: Германия поддерживает дипломатические инициативы ЭКОВАС по Нигеру

Германия поддерживает дипломатические усилия по урегулированию ситуации в Нигере.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок по итогам саммита ЭКОВАС.

Она отметила, что ЭКОВАС и Африканский союз поддерживают демократию в Нигере и за пределами страны.

«Мы поддерживаем усилия африканских стран по восстановлению конституционного порядка в Нигере», — приводятся её слова на сайте МИД Германии.

Al Arabiya ранее сообщил, что сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности на фоне возможного вторжения в страну сил ЭКОВАС.

Как писало агентство AFP, мятежники пригрозили убийством президента Базума в случае интервенции в страну.