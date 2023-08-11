Аналитик Подберёзкин: ФРГ перепрограммирует ракеты Taurus перед передачей Киеву
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«Конечно, это возможно, и, более того, я уверен, что они так и будут делать. Потому что те крылатые ракеты воздушного базирования, которые поставлялись ВСУ, они именно с дальностью 300—320 км с тем, чтобы не было напряжения», — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что одна из проблем Taurus — в том, что у них нет экспортного образца, они только для внутреннего потребления с дальностью 500 км.
«Понятно, что немцы этого боятся. Это высокоточные и очень эффективные ракеты. И, конечно, даже небольшое количество, если будет поставлено порядка 100—300 экземпляров ВСУ, это существенная угроза для нас, и, соответственно, может быть ответная реакция, болезненная для немцев», — заключил собеседник RT.
Ранее издание Das Erste сообщило о том, что Германия намерена перепрограммировать дальнобойные крылатые ракеты Taurus перед передачей Киеву, чтобы они не долетели до России.
В статье говорится, что сейчас германское Минобороны ведёт переговоры с представителями оборонной промышленности.