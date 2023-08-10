Владелец Coach решил купить владельца Versace и Michael Kors за $8,5 млрд

Холдинг Tapestry, который владеет люксовыми брендами Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, приобретает группу компаний Capri Holdings, куда входят Versace, Jimmy Choo и Michael Kors, за $8,5 млрд.

Об этом говорится в публикации CNN.

«Согласно условиям сделки, акционеры Capri Holdings получат $57 за акцию, что равняется общей стоимости компании $8,5 млрд», — пишет издание.

После того как в конце 2024 года сделка закроется, компания будет состоять из «шести взаимодополняющих брендов с глобальным охватом». Прогнозируемый годовой объём продаж, по предварительным данным, составит более $12 млрд в более чем 75 странах.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России согласовала сделку по приобретению до 75% акций ретейлера Melon Fashion Group.