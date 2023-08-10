ФАС согласовала сделку по приобретению до 75% акций ретейлера Melon Fashion Group

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство рекламного агентства «Радио Реклама НН» о приобретении до 75% российского ретейлера одежды Melon Fashion Group.

Об этом ведомство написало в Telegram.

Уточняется, что речь идёт о таких торговых сетях, как Zarina, Befree, Love Republic и Sela.

По данным ФАС, «Радио Реклама НН» намерено приобрести до 75% акций АО «МФГ Инвест».

Кроме того, агентство в рамках сделки хочет контролировать деятельность «Мэлон Фэшн Груп» и ООО «Такси.Стиль».

Ранее стало известно, что соглашение о продаже доли Eastnine в компании Melon Fashion Group АФК «Система» расторгли.