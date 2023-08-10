Узнать больше

ФАС согласовала сделку по приобретению до 75% акций ретейлера Melon Fashion Group

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство рекламного агентства «Радио Реклама НН» о приобретении до 75% российского ретейлера одежды Melon Fashion Group.
ФАС согласовала сделку по приобретению до 75% акций ретейлера Melon Fashion Group
  • Gettyimages.ru
  • © SeventyFour

Об этом ведомство написало в Telegram.

Уточняется, что речь идёт о таких торговых сетях, как Zarina, Befree, Love Republic и Sela.

По данным ФАС, «Радио Реклама НН» намерено приобрести до 75% акций АО «МФГ Инвест».

Кроме того, агентство в рамках сделки хочет контролировать деятельность «Мэлон Фэшн Груп» и ООО «Такси.Стиль».

Ранее стало известно, что соглашение о продаже доли Eastnine в компании Melon Fashion Group АФК «Система» расторгли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить