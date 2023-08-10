ФАС согласовала сделку по приобретению до 75% акций ретейлера Melon Fashion Group
- Gettyimages.ru
- © SeventyFour
Об этом ведомство написало в Telegram.
Уточняется, что речь идёт о таких торговых сетях, как Zarina, Befree, Love Republic и Sela.
По данным ФАС, «Радио Реклама НН» намерено приобрести до 75% акций АО «МФГ Инвест».
Кроме того, агентство в рамках сделки хочет контролировать деятельность «Мэлон Фэшн Груп» и ООО «Такси.Стиль».
Ранее стало известно, что соглашение о продаже доли Eastnine в компании Melon Fashion Group АФК «Система» расторгли.