Глава Минобороны ЦАР на следующей неделе посетит Россию

Министр обороны Центрально-Африканской Республики Клод Рамо Биро посетит Россию с официальным визитом на следующей неделе.

Об этом РИА Новости рассказал посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза.

«Делегацию ЦАР возглавит министр обороны, также будут высшие офицеры», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос о том, кто будет представлять африканскую страну на форуме «Армия-2023».

Ранее посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза заявил, что Центрально-Африканская Республика заинтересована в размещении на своей территории военной базы России.