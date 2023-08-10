Глава Минобороны ЦАР на следующей неделе посетит Россию
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Об этом РИА Новости рассказал посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза.
«Делегацию ЦАР возглавит министр обороны, также будут высшие офицеры», — сказал он.
Таким образом он ответил на вопрос о том, кто будет представлять африканскую страну на форуме «Армия-2023».
Ранее посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза заявил, что Центрально-Африканская Республика заинтересована в размещении на своей территории военной базы России.