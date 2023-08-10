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Глава Минобороны ЦАР на следующей неделе посетит Россию

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Министр обороны Центрально-Африканской Республики Клод Рамо Биро посетит Россию с официальным визитом на следующей неделе.
Глава Минобороны ЦАР на следующей неделе посетит Россию
  • Gettyimages.ru
  • © rarrarorro

Об этом РИА Новости рассказал посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза.

«Делегацию ЦАР возглавит министр обороны, также будут высшие офицеры», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос о том, кто будет представлять африканскую страну на форуме «Армия-2023».

Ранее посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза заявил, что Центрально-Африканская Республика заинтересована в размещении на своей территории военной базы России.

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