Национальные подготовительные комитеты ВФМ–2024 начали работу более чем в 10 странах

Национальные подготовительные комитеты в рамках подготовки к Всемирному фестивалю молодёжи (ВФМ) — 2024 начали работу более чем в десяти странах.

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