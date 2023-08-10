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Национальные подготовительные комитеты ВФМ–2024 начали работу более чем в 10 странах

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Национальные подготовительные комитеты в рамках подготовки к Всемирному фестивалю молодёжи (ВФМ) — 2024 начали работу более чем в десяти странах.
Национальные подготовительные комитеты ВФМ–2024 начали работу более чем в 10 странах
  • Gettyimages.ru
  • © gilaxia

Комитеты уже начали работу в Аргентине, Малайзии, Индонезии, Пакистане, Испании, Парагвае, Уругвае, Мексике, Панаме, странах Карибского бассейна, Гондурасе, Либерии, Ираке, Йемене, Израиле.

Также Национальные подготовительные комитеты, как ожидается, откроются в Абхазии и Гватемале.

Ранее сообщалось, что заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи — 2024 подали более 10 тыс. иностранцев.

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