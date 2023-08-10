Военные из Польши потеряли взрыватель ракеты вертолёта на границе с Белоруссией

Польские военнослужащие потеряли взрыватель ракеты вертолёта во время патрулирования на границе с Белоруссией, сообщило Генеральное командование Вооружённых сил Польши.

«Во вторник после завершения боевых вылетов на одном из вертолётов, осуществляющих патрулирование в районе границы, было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет», — приводит текст заявления РИА Новости.

Польские военные при этом утверждают, что взрыватель ракеты, который они потеряли, не представляет угрозы.

В данный момент продолжаются поиски взрывателя.

Ранее стало известно, что Польша планирует разместить на границе с Белоруссией 10 тыс. военнослужащих.