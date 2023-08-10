Военные из Польши потеряли взрыватель ракеты вертолёта на границе с Белоруссией
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«Во вторник после завершения боевых вылетов на одном из вертолётов, осуществляющих патрулирование в районе границы, было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет», — приводит текст заявления РИА Новости.
Польские военные при этом утверждают, что взрыватель ракеты, который они потеряли, не представляет угрозы.
В данный момент продолжаются поиски взрывателя.
Ранее стало известно, что Польша планирует разместить на границе с Белоруссией 10 тыс. военнослужащих.