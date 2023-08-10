Экс-разведчик Риттер раскритиковал бывшего адмирала США за нацистское приветствие

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер раскритиковал бывшего командующего войсками НАТО в Европе, отставного адмирала ВМС Соединённых Штатов Джеймса Ставридиса за использование нацистского приветствия «Слава Украине».

В своём посте в Twitter Риттер обратил внимание на то, что данное приветствие широко использовалось во время Второй мировой войны бандеровцами, которые занимались убийствами женщин и детей в интересах нацистской Германии.

Риттер отметил, что произнесение этих слов делает Ставридиса сторонником нацизма.

«Вы позорите форму, которую когда-то гордо носили», — написал бывший разведчик.

Ранее Риттер заявил, что украинские военные обескуражены подвигом российского танка, который в одиночку уничтожил восемь единиц техники противника.