Экс-разведчик Риттер раскритиковал бывшего адмирала США за нацистское приветствие
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В своём посте в Twitter Риттер обратил внимание на то, что данное приветствие широко использовалось во время Второй мировой войны бандеровцами, которые занимались убийствами женщин и детей в интересах нацистской Германии.
Риттер отметил, что произнесение этих слов делает Ставридиса сторонником нацизма.
«Вы позорите форму, которую когда-то гордо носили», — написал бывший разведчик.
Ранее Риттер заявил, что украинские военные обескуражены подвигом российского танка, который в одиночку уничтожил восемь единиц техники противника.