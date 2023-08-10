Замглавы российского МИД заявил, что Microsoft помогает Украине действовать против России

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что американская корпорация Microsoft оказывает поддержку киевским властям и действует во вред России.

«Microsoft — одна из тех компаний, которые запятнали себя не только антироссийской риторикой, но и конкретными шагами во вред нашему государству», — рассказал он ТАСС.

По его словам, американская корпорация помогает киевскому режиму самыми разнообразными способами, мотивируя свои действия якобы укреплением киберобороны.

«Более того, она регулярно обвиняет Россию в организации компьютерных атак на украинские ресурсы», — добавил Галузин.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по итогам первого полугодия 2023-го в России более чем на четверть возросло число киберпреступлений по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.