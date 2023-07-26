Медведев: угрозы в цифровой безопасности с началом спецоперации возросли

Вызовы и угрозы в области цифровой безопасности России с началом спецоперации на Украине резко возросли, против России развязана кибервойна.

Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что вопросы цифровой безопасности государства, надёжной работы всех информационных систем сегодня имеют особое значение.

«С момента начала специальной военной операции все вызовы и угрозы в этой сфере резко возросли. Против России развязана настоящая война в киберпространстве», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по итогам первого полугодия 2023-го в России более чем на четверть возросло число киберпреступлений по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.