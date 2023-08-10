МИД: НАТО отрабатывает сценарий применения ядерного оружия против России

Североатлантический альянс отрабатывает сценарий применения против России ядерного оружия.

Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

По его словам, в НАТО существует практика так называемых совместных ядерных миссий.

В рамках данных миссий неядерные страны — члены альянса участвуют в военном планировании с использованием ядерного оружия. При этом, как передаёт агентство, их специалисты тренируются обращаться с американскими ядерными зарядами.

«На учениях отрабатываются сценарии его применения против нашей страны», — сказал Галузин.

Ранее Галузин заявил, что возобновление зерновой сделки возможно при выполнении поставленных Россией условий.

Также, по его словам, Киев для мирного урегулирования должен прекратить боевые действия и теракты.