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Госдеп: решение о встрече лидеров Украины и России должен принимать Киев

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Киев должен принимать решение о возможности встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского на конференции ООН по климату в ноябре.

Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Что касается какой-либо встречи между президентом Зеленским и президентом Путиным, я бы сказал, что решение на этот счёт принимать президенту Зеленскому», — сказал он.

Ранее ливанская газета L'Orient-Le Jour сообщила, что ОАЭ хотят организовать встречу Путина и Зеленского на предстоящей конференции ООН по климату COP28, которая состоится с 30 ноября по 12 декабря в Дубае.

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