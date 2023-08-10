Госдеп: решение о встрече лидеров Украины и России должен принимать Киев
Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Что касается какой-либо встречи между президентом Зеленским и президентом Путиным, я бы сказал, что решение на этот счёт принимать президенту Зеленскому», — сказал он.
Ранее ливанская газета L'Orient-Le Jour сообщила, что ОАЭ хотят организовать встречу Путина и Зеленского на предстоящей конференции ООН по климату COP28, которая состоится с 30 ноября по 12 декабря в Дубае.