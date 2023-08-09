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L'Orient-Le Jour: ОАЭ желают организовать встречу Путина и Зеленского на конференции ООН

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Президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян желает организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на предстоящей конференции ООН по климату COP28, намеченной на 30 ноября — 12 декабря, в Дубае.

Об этом пишет ливанская газета L'Orient-Le Jour. Издание ссылается на эксклюзивную информацию от западных и арабских дипломатов.

По информации газеты, глава ОАЭ обсудил эту идею с Папой Римским Франциском.

В настоящее время нет подтверждений того, что Путин и Зеленский посетят саммит.

В июне 2021 года российский президент, комментируя предложения встретиться с украинским коллегой, подчеркнул, что Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление: ключевые вопросы её жизнедеятельности решаются в Вашингтоне, Берлине и Париже.

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