L'Orient-Le Jour: ОАЭ желают организовать встречу Путина и Зеленского на конференции ООН
Об этом пишет ливанская газета L'Orient-Le Jour. Издание ссылается на эксклюзивную информацию от западных и арабских дипломатов.
По информации газеты, глава ОАЭ обсудил эту идею с Папой Римским Франциском.
В настоящее время нет подтверждений того, что Путин и Зеленский посетят саммит.
В июне 2021 года российский президент, комментируя предложения встретиться с украинским коллегой, подчеркнул, что Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление: ключевые вопросы её жизнедеятельности решаются в Вашингтоне, Берлине и Париже.