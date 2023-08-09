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NBC: ястреб уронил змею на жительницу Техаса, а затем напал на неё, чтобы вернуть добычу

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В США на жительницу Техаса, занимавшуюся стрижкой газона, ястреб уронил змею, а затем набросился на женщину несколько раз, чтобы забрать добычу обратно.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

Пострадавшая Пегги Джонс рассказала, что внезапно упавшая с неба змея обвила её руку. Затем ястреб набросился на женщину несколько раз, пытаясь украсть добычу, прежде чем наконец схватил змею и улетел.

В результате атаки Джонс получила глубокие порезы и синяки на предплечье.

«Я кричала и вопила... Я думала, что меня укусила змея», — прокомментировала пострадавшая.

Уточняется, что пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где врачи во время осмотра не нашли на ней следов укусов змеи. По словам женщины, она увидела следы яда на своих очках.

Ранее на пляже нью-йоркского района Куинс акула совершила нападение на женщину, животное укусило отдыхающую за ногу.

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