Президент Уганды: Россия и Южная Корея построят две АЭС в стране
- РИА Новости
Об этом пишет газета The Daily Monitor со ссылкой на президента Уганды Йовери Кагута Мусевени.
Он подчеркнул, что создание двух АЭС поспособствует налаживанию экспорта электричества в соседние страны. На текущий момент сроки начала и окончания, объёмы и источники финансирования строительства неизвестны.
«Мы согласовали с Россией и [Южной] Кореей строительство двух АЭС для выработки электроэнергии», — заявил Мусевени.
Ранее глава Минобороны Уганды Винсент Ссемпийя сообщил, что правительство страны хочет обсудить с Россией развитие хаба по обслуживанию военной техники.