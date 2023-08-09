Президент Уганды: Россия и Южная Корея построят две АЭС в стране

Специалисты из России и Южной Кореи построят в Уганде две атомные электростанции (АЭС) общей мощностью 15,6 тыс. МВт.

Об этом пишет газета The Daily Monitor со ссылкой на президента Уганды Йовери Кагута Мусевени.

Он подчеркнул, что создание двух АЭС поспособствует налаживанию экспорта электричества в соседние страны. На текущий момент сроки начала и окончания, объёмы и источники финансирования строительства неизвестны.

«Мы согласовали с Россией и [Южной] Кореей строительство двух АЭС для выработки электроэнергии», — заявил Мусевени.

Ранее глава Минобороны Уганды Винсент Ссемпийя сообщил, что правительство страны хочет обсудить с Россией развитие хаба по обслуживанию военной техники.