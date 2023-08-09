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Президент Уганды: Россия и Южная Корея построят две АЭС в стране

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Специалисты из России и Южной Кореи построят в Уганде две атомные электростанции (АЭС) общей мощностью 15,6 тыс. МВт.
Президент Уганды: Россия и Южная Корея построят две АЭС в стране
  • РИА Новости

Об этом пишет газета The Daily Monitor со ссылкой на президента Уганды Йовери Кагута Мусевени.

Он подчеркнул, что создание двух АЭС поспособствует налаживанию экспорта электричества в соседние страны. На текущий момент сроки начала и окончания, объёмы и источники финансирования строительства неизвестны.

«Мы согласовали с Россией и [Южной] Кореей строительство двух АЭС для выработки электроэнергии», — заявил Мусевени.

Ранее глава Минобороны Уганды Винсент Ссемпийя сообщил, что правительство страны хочет обсудить с Россией развитие хаба по обслуживанию военной техники.

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