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Уганда заявила о желании обсудить с Россией развитие хаба по обслуживанию военной техники

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Уганда хочет обсудить с Россией развитие регионального хаба по обслуживанию военной техники, например авиационной.
Уганда заявила о желании обсудить с Россией развитие хаба по обслуживанию военной техники
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказал глава Минобороны Уганды Винсент Ссемпийя на саммите Россия — Африка.

По мнению министра, на сегодняшний день является целесообразным обслуживать технику в Уганде. Географическое положение страны делает её подходящим местом для хаба, который станет удобным государствам в разных частях континента.

«Уганда может стать хабом для других стран, так как, знаете, африканские страны уже с давних пор ремонтируют военную технику из России, поэтому иметь хаб для обслуживания как наземной, так и воздушной техники, достаточно важно», — добавил Ссемпийя.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что большинство компаний из России успешно работают на африканском рынке.  

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