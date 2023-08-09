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Кандидат в сенат США Сэйр заявила, что всё больше американцев против помощи Украине

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Всё больше американских законодателей и простых граждан выступают против оказания помощи Украине, заявила независимый кандидат в сенат Соединённых Штатов от Нью-Йорка Дайан Сэйр.
Кандидат в сенат США Сэйр заявила, что всё больше американцев против помощи Украине
  • Gettyimages.ru

«Я убеждена, что поддержка прекращения этого финансирования на самом деле растёт, я бы даже сказала, что так считает подавляющее большинство американцев», — сказала она РИА Новости.

Сэйр отметила, что такого же мнения придерживаются и сенаторы. 

Она напомнила о законопроекте Марджори Тейлор Грин, который предполагает прекращение финансирования Украины.

Ранее стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму $500 млн.

Новый пакет помощи США Киеву включает 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker.

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