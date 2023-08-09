Кандидат в сенат США Сэйр заявила, что всё больше американцев против помощи Украине
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«Я убеждена, что поддержка прекращения этого финансирования на самом деле растёт, я бы даже сказала, что так считает подавляющее большинство американцев», — сказала она РИА Новости.
Сэйр отметила, что такого же мнения придерживаются и сенаторы.
Она напомнила о законопроекте Марджори Тейлор Грин, который предполагает прекращение финансирования Украины.
Ранее стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму $500 млн.
Новый пакет помощи США Киеву включает 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker.