Кандидат в сенат США Сэйр заявила, что всё больше американцев против помощи Украине

Всё больше американских законодателей и простых граждан выступают против оказания помощи Украине, заявила независимый кандидат в сенат Соединённых Штатов от Нью-Йорка Дайан Сэйр.

«Я убеждена, что поддержка прекращения этого финансирования на самом деле растёт, я бы даже сказала, что так считает подавляющее большинство американцев», — сказала она РИА Новости.

Сэйр отметила, что такого же мнения придерживаются и сенаторы.

Она напомнила о законопроекте Марджори Тейлор Грин, который предполагает прекращение финансирования Украины.

Ранее стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму $500 млн.

Новый пакет помощи США Киеву включает 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker.