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Wirtualna Polska: польские туристы жалуются на большое количество россиян в Таиланде

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Туристы из Польши пожаловались на большое количество россиян, отдыхающих в Таиланде, пишет издание Wirtualna Polska.

«Обходить за три версты. Это напоминает «маленькую Россию», а не Таиланд», — заявил один из польских туристов.

Издание отмечает, что число посещающих Таиланд граждан России в этом году выросло более чем на 1000%.

Одну из польских туристок возмутили надписи на кириллице на Пхукете.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о запуске безвизового туристического обмена между Россией и Китаем.

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