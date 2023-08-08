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Бастрыкин поручил доложить о проверке после выселения российских детей из лагеря в Турции

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке, начатой после выселения российских детей из гостиницы в Турции.

«В центральный аппарат ведомства будет доложено по обстоятельствам выселения детей из лагеря в Турции. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщил Следственный комитет.

Как сообщали СМИ, детей выселили из лагеря в турецкой Анталье за неоплату отдыха туроператором. По имеющимся данным, подростков попросили покинуть номера среди ночи.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет в связи с выселением 90 детей из лагеря в Анталье.

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