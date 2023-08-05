Москалькова обратилась в СК России из-за выселения 90 российских детей на улицу в Турции

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет России в связи с выселением 90 детей из лагеря в турецкой Анталье за неуплату отдыха российским туроператором.

«Чрезвычайно озабочена тем, что из-за недобросовестности российского туроператора — компании «Колибри-Тур МСК» — наших детей выселили из лагеря в Анталье... Были нарушены права десятков родителей и детей», — заявила она.

Москалькова связалась с главным омбудсменом Турции Шерефом Малкочем — он выразил готовность оказать детям всю необходимую помощь.

«Также обратилась в Следственный комитет России о проверке факта недобросовестного предоставления туристических услуг», — добавила она.

На данный момент в Москву вылетела группа из 44 человек, ещё шестеро детей вылетели утром в Санкт-Петербург. На вечер запланирован рейс в Москву 18 человек.

«Итого сегодня вернутся 68 детей. Часть детей по согласованию с родителями продолжит отдых с другим туроператором. Ситуацию держу на контроле», — заключила российский омбудсмен.

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip ранее провёл исследование и выяснил, что этим летом для россиян с детьми самое популярное направление для отдыха — Турция (21,9% бронирований), а без детей — Италия (16,8%).