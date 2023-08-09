Президент Мексики заявил, что страна не собирается вступать в БРИКС
- AP
Об этом сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
«Мы не собираемся участвовать в этом блоке, в этом объединении», — приводит РИА Новости слова главы государства.
Он рассказал, что Мексика собирается дальше заниматься укреплением союза Северной Америки и всей Америки.
Ранее стало известно, что заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны. Их присоединение будет обсуждаться 22—24 августа на саммите в Йоханнесбурге.