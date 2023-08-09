Президент Мексики заявил, что страна не собирается вступать в БРИКС

Мексика не собирается присоединяться к странам БРИКС, однако приветствует участие в альянсе других государств.

Об этом сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Мы не собираемся участвовать в этом блоке, в этом объединении», — приводит РИА Новости слова главы государства.

Он рассказал, что Мексика собирается дальше заниматься укреплением союза Северной Америки и всей Америки.

Ранее стало известно, что заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны. Их присоединение будет обсуждаться 22—24 августа на саммите в Йоханнесбурге.