ФРГ предложила Польше продлить размещение трёх ЗРК Patriot до конца 2023 года

Немецкие власти выступили с предложением к Варшаве о продлении развёртывания трёх зенитных ракетных комплексов Patriot до конца текущего года.

Об этом сообщает Zeit со ссылкой на Минобороны Германии.

«С 2024 года системы ПВО потребуются в других местах в составе сил реагирования на кризисные ситуации НАТО», — отмечает издание.

В мае вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские власти хотят, чтобы Германия продлила присутствие на территории республики своих зенитно-ракетных комплексов Patriot.