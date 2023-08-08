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ФРГ предложила Польше продлить размещение трёх ЗРК Patriot до конца 2023 года

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Немецкие власти выступили с предложением к Варшаве о продлении развёртывания трёх зенитных ракетных комплексов Patriot до конца текущего года.
ФРГ предложила Польше продлить размещение трёх ЗРК Patriot до конца 2023 года
  • Gettyimages.ru
  • © Omar Marques

Об этом сообщает Zeit со ссылкой на Минобороны Германии.

«С 2024 года системы ПВО потребуются в других местах в составе сил реагирования на кризисные ситуации НАТО», — отмечает издание.

В мае вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские власти хотят, чтобы Германия продлила присутствие на территории республики своих зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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