ФРГ предложила Польше продлить размещение трёх ЗРК Patriot до конца 2023 года
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Об этом сообщает Zeit со ссылкой на Минобороны Германии.
«С 2024 года системы ПВО потребуются в других местах в составе сил реагирования на кризисные ситуации НАТО», — отмечает издание.
В мае вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские власти хотят, чтобы Германия продлила присутствие на территории республики своих зенитно-ракетных комплексов Patriot.