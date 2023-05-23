Глава Минобороны Блащак: Польша хочет продлить присутствие в стране немецких ЗРК Patriot
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«Мы также говорили на тему продления присутствия немецких Patriot на польской земле. Я здесь являюсь оптимистом, думаю, что скоро министр Писториус посетит Польшу и мы будем иметь возможность говорить конкретно на эту тему», — сказал он в Брюсселе после окончания встречи глав оборонных ведомств стран НАТО. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что Минобороны Германии уберёт системы зенитно-ракетных комплексов c восточных границ Польши и Словакии до конца 2023 года.
В январе польский президент Анджей Дуда, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Польша передала Украине почти все свои зенитные ракетные комплексы Piorun («Перун»).