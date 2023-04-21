Tagesschau: Германия уберёт системы ПВО Patriot с границ Польши и Словакии в 2023 году

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Минобороны Германии уберёт системы зенитно-ракетных комплексов c восточных границ Польши и Словакии до конца 2023 года.
Tagesschau: Германия уберёт системы ПВО Patriot с границ Польши и Словакии в 2023 году
  • © AP Photo/Evan Vucci

Об этом пишет Tagesschau.

«Бундесвер хочет прекратить использование немецких ЗРК Patriot в Польше к июню этого года, а в Словакии к концу года», — говорится в сообщении.

Ранее в германском правительстве сообщили о прибытии системы противовоздушной обороны Patriot американского производства с ракетами на Украину.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что Киев пока не нуждается в новых видах вооружений.

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