Канцлер ФРГ Шольц выразил мнение, что Киев не нуждается в новых видах вооружений
Заявление Шольца приводит агентство DPA.
«Сейчас (Украине) требуется, по сути, то же (вооружение), но в большем объёме», — сказал он, уточнив, что имеет в виду поставки систем ПВО, танков и боеприпасов.
По его словам, поставки такого вооружения останутся основой того, что Западу предстоит делать в будущем.
Также Шольц считает необходимым подготовиться к тому, что потребности ВСУ в военной помощи «могут сохраняться долго».
Отмечается, что канцлер Германии в очередной раз косвенно отверг возможность поставки Киеву истребителей западного производства.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о получении украинской армией второй установки ПВО IRIS-T от ФРГ.