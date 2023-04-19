Канцлер ФРГ Шольц выразил мнение, что Киев не нуждается в новых видах вооружений

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что Киев пока не нуждается в новых видах вооружений. Об этом он сказал в ходе визита в Португалию.

Заявление Шольца приводит агентство DPA.

«Сейчас (Украине) требуется, по сути, то же (вооружение), но в большем объёме», — сказал он, уточнив, что имеет в виду поставки систем ПВО, танков и боеприпасов.

По его словам, поставки такого вооружения останутся основой того, что Западу предстоит делать в будущем.

Также Шольц считает необходимым подготовиться к тому, что потребности ВСУ в военной помощи «могут сохраняться долго».

Отмечается, что канцлер Германии в очередной раз косвенно отверг возможность поставки Киеву истребителей западного производства.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о получении украинской армией второй установки ПВО IRIS-T от ФРГ.