Министр обороны Украины Резников заявил о получении второй установки ПВО IRIS-T от ФРГ

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Министр обороны Украины Алексей Резников в своих соцсетях заявил о получении украинской армией второй установки ПВО IRIS-T от ФРГ.
Министр обороны Украины Резников заявил о получении второй установки ПВО IRIS-T от ФРГ
  • globallookpress.com

Резников заявил, что Киев благодарен своим германским партнёрам за «очередную установку IRIS-T».

Ранее первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк заявил о получении зенитных ракетных комплексов Patriot из ФРГ, США и Нидерландов.

В марте зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал законной целью для российской армии иностранных специалистов, которых Запад направляет на Украину вместе с вооружением.

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