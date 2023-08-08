Путин и Рамапоса обсудили по телефону сотрудничество России и ЮАР

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой, в беседе они обсудили сотрудничество двух стран и укрепление экономических и инвестиционных связей.

РИА Новости

Президент ЮАР при этом положительно отозвался об итогах недавнего саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. «Выражен обоюдный настрой на дальнейшее конструктивное взаимодействие по актуальной международной повестке дня, включая подготовку к предстоящему 23—24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС», — сообщил Кремль. Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор ранее заявила, что Южно-Африканская Республика полностью готова к проведению саммита БРИКС.