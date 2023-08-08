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Путин и Рамапоса обсудили по телефону сотрудничество России и ЮАР

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой, в беседе они обсудили сотрудничество двух стран и укрепление экономических и инвестиционных связей.
Путин и Рамапоса обсудили по телефону сотрудничество России и ЮАР
  • РИА Новости

Президент ЮАР при этом положительно отозвался об итогах недавнего саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее конструктивное взаимодействие по актуальной международной повестке дня, включая подготовку к предстоящему 23—24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС», — сообщил Кремль.

Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор ранее заявила, что Южно-Африканская Республика полностью готова к проведению саммита БРИКС.

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