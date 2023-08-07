Глава МИД ЮАР: республика полностью готова к проведению саммита БРИКС

Южно-Африканская Республика полностью готова к проведению саммита БРИКС.

Об этом заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

«Мы уверены, что саммит будет успешным и поспособствует укреплению связей как между странами — членами БРИКС, так и БРИКС с государствами Глобального Юга», — цитирует её ТАСС.

Ранее Пандор заявила, что президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса пригласил лидеров 67 африканских стран и Глобального Юга, а также 20 представителей организаций на встречи в рамках саммита БРИКС. Отмечается, что не менее 34 стран подтвердили участие.