RFI: визит Нуланд в Нигер оказался безрезультатным

Визит и. о. замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Нигер оказался бесполезным, он не способствовал урегулированию кризиса в стране, где произошёл госпереворот. Об этом сообщает французская радиостанция RFI.

Как отмечает радио, Нуланд не смогла встретиться ни с отстранённым от власти президентом страны Мохамедом Базумом, ни с лидером мятежников Абдурахманом Чиани.

Ранее стало известно, что Нуланд провела встречу с назначенным начальником Генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму и тремя его соратниками. Отмечается, что переговоры были «откровенными и сложными».

Она заявила мятежникам, что страна может лишиться экономической и военной помощи.

По словам Нуланд, действия захвативших власть в Нигере военных не соответствуют Конституции страны.