RFI: визит Нуланд в Нигер оказался безрезультатным
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Как отмечает радио, Нуланд не смогла встретиться ни с отстранённым от власти президентом страны Мохамедом Базумом, ни с лидером мятежников Абдурахманом Чиани.
Ранее стало известно, что Нуланд провела встречу с назначенным начальником Генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму и тремя его соратниками. Отмечается, что переговоры были «откровенными и сложными».
Она заявила мятежникам, что страна может лишиться экономической и военной помощи.
По словам Нуланд, действия захвативших власть в Нигере военных не соответствуют Конституции страны.