По меньшей мере два человека погибли на востоке США из-за сильных штормов

В результате сильных штормов, сопровождающихся градом и грозами, которые обрушились на восточные штаты США, погибли по меньшей мере два человека, тысячи рейсов были отменены или задержаны, более 1,1 млн домов и предприятий остались без электричества.

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