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По меньшей мере два человека погибли на востоке США из-за сильных штормов

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В результате сильных штормов, сопровождающихся градом и грозами, которые обрушились на восточные штаты США, погибли по меньшей мере два человека, тысячи рейсов были отменены или задержаны, более 1,1 млн домов и предприятий остались без электричества.
По меньшей мере два человека погибли на востоке США из-за сильных штормов
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщает Associated Press

По данным офиса судебного следователя округа Андерсон, в штате Южная Каролина 15-летний подросток погиб от падения дерева.

Также, по данным полиции, в штате Алабама 28-летний мужчина был убит ударом молнии.

Ранее стало известно, что в китайском городе Шицзячжуан из-за проливных дождей эвакуировали более 20 тыс. человек.

Также в МЧС России сообщили, что в результате непогоды в Приволжском федеральном округе погибли девять человек, ещё 67 пострадали.

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