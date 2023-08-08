По меньшей мере два человека погибли на востоке США из-за сильных штормов
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Об этом сообщает Associated Press.
По данным офиса судебного следователя округа Андерсон, в штате Южная Каролина 15-летний подросток погиб от падения дерева.
Также, по данным полиции, в штате Алабама 28-летний мужчина был убит ударом молнии.
Ранее стало известно, что в китайском городе Шицзячжуан из-за проливных дождей эвакуировали более 20 тыс. человек.
Также в МЧС России сообщили, что в результате непогоды в Приволжском федеральном округе погибли девять человек, ещё 67 пострадали.