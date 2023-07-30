«Синьхуа»: в китайском Шицзячжуане из-за ливней эвакуировали более 20 тысяч человек
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Об этом информирует агентство «Синьхуа».
«Всего в Шицзячжуане, административном центре северокитайской провинции Хэбэй, были эвакуированы 20 656 человек», — сказано в материале.
Отмечается, что обильные осадки в регион принёс тропический шторм «Доксури». В ряде районов за последние 36 часов выпало более 400 мм осадков.
В городе объявлен красный уровень опасности.
Ранее в МЧС России сообщили, что в результате непогоды в Приволжском федеральном округе погибли девять человек, ещё 67 пострадали.