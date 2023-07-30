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«Синьхуа»: в китайском Шицзячжуане из-за ливней эвакуировали более 20 тысяч человек

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В китайском городе Шицзячжуан из-за проливных дождей эвакуировали более 20 тыс. человек.
«Синьхуа»: в китайском Шицзячжуане из-за ливней эвакуировали более 20 тысяч человек
  • globallookpress.com

Об этом информирует агентство «Синьхуа».

«Всего в Шицзячжуане, административном центре северокитайской провинции Хэбэй, были эвакуированы 20 656 человек», — сказано в материале.

Отмечается, что обильные осадки в регион принёс тропический шторм «Доксури». В ряде районов за последние 36 часов выпало более 400 мм осадков.

В городе объявлен красный уровень опасности.

Ранее в МЧС России сообщили, что в результате непогоды в Приволжском федеральном округе погибли девять человек, ещё 67 пострадали.

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