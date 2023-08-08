Сенатор Ковитиди назвала Зеленского инструментом в руках англо-американцев

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT рассказала о том, что украинский президент Владимир Зеленский является инструментом в руках Запада.

РИА Новости