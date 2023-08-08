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Сенатор Ковитиди назвала Зеленского инструментом в руках англо-американцев

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Анастасия Белоусова
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT рассказала о том, что украинский президент Владимир Зеленский является инструментом в руках Запада.
Сенатор Ковитиди назвала Зеленского инструментом в руках англо-американцев
  • РИА Новости

«Зеленский, так же как и Саакашвили, является всего лишь инструментом в большой геополитической операции, направленной на захват мирового господства англо-американцам. Который вследствие ненадобности потом выбрасывается на свалку истории. Это сравнение совершенно правильное и отвечает политическим реалиям», — подчеркнула она.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин выразил мнение, что Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и станет изгоем.

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