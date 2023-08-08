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Пентагон не уточнил сроков принятия решения о поставке ВСУ снарядов с обеднённым ураном

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Министерство обороны США не будет уточнять, когда властями может быть принято решение о передаче на Украину снарядов с обеднённым ураном для американских танков Abrams.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга.

«Мне нечем поделиться. В данный момент нет объявлений относительно какого-либо типа танковых боеприпасов», — передаёт ТАСС слова Райдера.

Он также отказался высказываться по поводу терактов Киева против российских гражданских судов, однако подтвердил, что находится в курсе этих событий.

Ранее глава отдела закупок Сухопутных войск США Даг Буш заявил, что Вашингтон официально одобрил передачу первой партии танков Abrams на Украину.

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