Пентагон не уточнил сроков принятия решения о поставке ВСУ снарядов с обеднённым ураном
Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга.
«Мне нечем поделиться. В данный момент нет объявлений относительно какого-либо типа танковых боеприпасов», — передаёт ТАСС слова Райдера.
Он также отказался высказываться по поводу терактов Киева против российских гражданских судов, однако подтвердил, что находится в курсе этих событий.
Ранее глава отдела закупок Сухопутных войск США Даг Буш заявил, что Вашингтон официально одобрил передачу первой партии танков Abrams на Украину.