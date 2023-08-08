Премьер Нигера заявил, что в стране отсутствуют бойцы ЧВК «Вагнер»

Премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду опроверг информацию о присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» на территории страны.

Об этом он рассказал в эфире саудовского телеканала Asharq News, пишет ТАСС.

«На границе между Мали и Нигером нет сил «Вагнера», там находятся исламистские группировки», — сказал премьер-министр.

Махамуду добавил, что для перехода этой границы необходимо уничтожить сначала эти группировки, однако этого не случилось за четыре года. На текущий момент ЧВК «Вагнер» не могут пересечь эту границу.

Ранее министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не считает ЧВК «Вагнер» причастной к государственному перевороту в Нигере.