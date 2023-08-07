Госдеп: США продолжат переговоры с Украиной о гарантиях безопасности

Соединённые Штаты продолжат переговоры с Украиной о гарантиях безопасности.

Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По его словам, состоявшиеся на прошлой неделе контакты представителей США и Украины по поводу гарантий безопасности были первым раундом процесса.

«Они проходят отдельно от контактов по поводу текущего конфликта, которые имеют место каждый день», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встречи, посвящённые кризису на Украине, не имеют «ни малейшей добавленной стоимости» без участия российской стороны.