Госдеп: США продолжат переговоры с Украиной о гарантиях безопасности
- AP
Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
По его словам, состоявшиеся на прошлой неделе контакты представителей США и Украины по поводу гарантий безопасности были первым раундом процесса.
«Они проходят отдельно от контактов по поводу текущего конфликта, которые имеют место каждый день», — цитирует его ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встречи, посвящённые кризису на Украине, не имеют «ни малейшей добавленной стоимости» без участия российской стороны.