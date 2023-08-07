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ТАСС: Совбез Турции под председательством Эрдогана обсудит зерновую сделку 9 августа

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На заседании Совета национальной безопасности Турции, которое состоится 9 августа под председательством президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, будет обсуждаться тема поставок зерна и зернового коридора.
ТАСС: Совбез Турции под председательством Эрдогана обсудит зерновую сделку 9 августа
  • AP

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в канцелярии турецкого президента.

Также в рамках встречи будут обсуждать борьбу с терроризмом и украинский конфликт.

«Будут обсуждаться борьба с терроризмом, ситуация на Украине, а также поставки зерна, которые прекратились с выходом России из зерновой сделки», — говорится в заявлении.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без судов, если не перестанет «блокировать» Чёрное море.

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