ТАСС: Совбез Турции под председательством Эрдогана обсудит зерновую сделку 9 августа
- AP
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в канцелярии турецкого президента.
Также в рамках встречи будут обсуждать борьбу с терроризмом и украинский конфликт.
«Будут обсуждаться борьба с терроризмом, ситуация на Украине, а также поставки зерна, которые прекратились с выходом России из зерновой сделки», — говорится в заявлении.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без судов, если не перестанет «блокировать» Чёрное море.