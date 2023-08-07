Москва заявила Токио протест из-за проведения в Японии запрещённого в России форума

Россия заявила посольству Японии решительный протест после того, как Токио предоставил официальную площадку для проведения встречи так называемого «Форума свободных народов пост-России»*, который признан в Российской Федерации нежелательным, а его члены внесены в реестр террористов.

Об этом сообщил российский МИД.

Как отмечал президент России Владимир Путин, участники антироссийских собраний, которые проводят эмигранты, не хотят ничему учиться и пытаются навязывать свою позицию другим, но у них это не очень получается.

Он пожелал таким людям и далее проводить время «с пивом и шпекачками» в Праге.

* Организация признана нежелательной на территории России решением Минюста РФ от 03.04.2023.