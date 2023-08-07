Москва заявила Токио протест из-за проведения в Японии запрещённого в России форума
- РИА Новости
Об этом сообщил российский МИД.
Как отмечал президент России Владимир Путин, участники антироссийских собраний, которые проводят эмигранты, не хотят ничему учиться и пытаются навязывать свою позицию другим, но у них это не очень получается.
Он пожелал таким людям и далее проводить время «с пивом и шпекачками» в Праге.
* Организация признана нежелательной на территории России решением Минюста РФ от 03.04.2023.