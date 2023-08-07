Дочь первого президента Алжира заявила о необходимости создания ассоциации стран Африки

Мехдия бен Белла, дочь деятеля национально-освободительного движения, первого президента Алжира Ахмеда бен Беллы, заявила в эксклюзивном интервью RT, что считает необходимым создание ассоциации стран Африки для улучшения имиджа континента.

«Нам надо создать ассоциацию, но не политического характера, а скорее культурного характера. Надеемся, что она постарается заниматься социальными вопросами, предоставлением помощи, что мы сможем улучшить имидж Африки, сблизить взгляды африканцев», — сказала Мехдия бен Белла.

По её словам, Африка как континент должна представлять единый народ.

«Мы должны быть сильными и выражать в своей собственной манере свою самостоятельность, наши взгляды и культуру», — заявила она.

Ранее дочь первого независимого президента Мозамбика Саморы Машела, правозащитница из Мозамбика Жозина Машел рассказала RT о необходимости эмансипации женщин для развития общества.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.