Дочь президента Мозамбика Жозина Машел заявила о необходимости эмансипации женщин

Дочь первого независимого президента Мозамбика Саморы Машела, правозащитница из Мозамбика Жозина Машел рассказала RT о необходимости эмансипации женщин для развития общества.

«Самора как-то сказал, что эмансипация женщин — это не какой-то подарок, но императив революции в нашем обществе. Это не благодеяние, не проявление милости, это необходимо для развития нашего общества. И это то, что мы пытаемся делать», — заявила она.

По словам Машел, она пытается работать с молодёжью по данному вопросу.

«Стоит вооружиться таким принципом, и мы получим справедливое общество, в котором мужчины и женщины смогут жить в равенстве и растить детей. Это тот сигнал, который я пытаюсь донести. И, конечно, за эту идею боролся и погиб мой отец», — добавила она.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.