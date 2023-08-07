Узнать больше

Дочь первого президента Алжира: Ахмед бен Белла сыграл большую роль в общенациональном примирении

Короткая ссылка
Мехдия бен Белла, дочь деятеля национально-освободительного движения, первого президента Алжира Ахмеда бен Беллы, заявила в эксклюзивном интервью RT, что её отец сыграл большую роль в общенациональном примирении.
Дочь первого президента Алжира: Ахмед бен Белла сыграл большую роль в общенациональном примирении
  • Gettyimages.ru

«Да, он сыграл большую роль. Исламисты различных направлений, от салафитов до модернистских течений ислама, испытывали к нему и к его взглядам доверие», — сказала Мехдия бен Белла.

По её словам, Ахмед бен Белла решил, что общие интересы важнее интересов партии, отказался от политсилы и занялся общенациональным примирением.

Также она заявила, что многие соглашения между исламистами и её отцом были достигнуты в их доме.

Ранее Гамаль Абдель Насер — младший, внук экс-президента Египта Гамаля Абделя Насера, в эксклюзивном интервью RT рассказал о своём знаменитом дедушке и попытках сохранить его наследие.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить