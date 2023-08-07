Дочь первого президента Алжира: Ахмед бен Белла сыграл большую роль в общенациональном примирении

Мехдия бен Белла, дочь деятеля национально-освободительного движения, первого президента Алжира Ахмеда бен Беллы, заявила в эксклюзивном интервью RT, что её отец сыграл большую роль в общенациональном примирении.

«Да, он сыграл большую роль. Исламисты различных направлений, от салафитов до модернистских течений ислама, испытывали к нему и к его взглядам доверие», — сказала Мехдия бен Белла.

По её словам, Ахмед бен Белла решил, что общие интересы важнее интересов партии, отказался от политсилы и занялся общенациональным примирением.

Также она заявила, что многие соглашения между исламистами и её отцом были достигнуты в их доме.

Ранее Гамаль Абдель Насер — младший, внук экс-президента Египта Гамаля Абделя Насера, в эксклюзивном интервью RT рассказал о своём знаменитом дедушке и попытках сохранить его наследие.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.