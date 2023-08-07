Дочь первого президента Алжира заявила, что Ахмед бен Белла очень любил СССР

Мехдия бен Белла, дочь деятеля национально-освободительного движения, первого президента Алжира Ахмеда бен Беллы, заявила в эксклюзивном интервью RT, что её отец очень любил Советский Союз и считал его важным союзником.

«Да, он бывал в СССР, и очень его любил. У него были очень хорошие воспоминания. Думаю, что он считал Советский Союз важным союзником», — сказала она.

Мехдия бен Белла добавила, что её отец стремился к сотрудничеству с СССР в экономике, социальной, политической сферах.

«Однако он не стремился дружить с Россией против кого-то, но он сам любил русских», — заявила собеседница RT.

Также она отметила, что её отец не был диктатором.

«Борец Ахмед бен Белла ни в коем случае не является диктатором, и прежде всего он не был диктатором в доме. Он был очень демократичен... Он очень сильно верил в то, что женщина должна быть независимой и свободной, и это было очень важно для меня», — подчеркнула дочь политика

Она добавила, что её мать была журналисткой, известной своими троцкистскими взглядами.

Бен Белла задалась вопросом, как можно говорить о её отце как диктаторе, если он пытался построить страну.

«Конечно, были какие-то политические решения, которые принимал мой отец, которые были не поняты людьми в то время. Но в то время не было выбора», — сказала Мехдия бен Белла.

Она добавила, что речь идёт о решениях, которые были связаны с планами её отца о создании коалиции на краткосрочный и долгосрочный периоды в интересах страны.

По словам дочери первого алжирского президента, «империалистические европейские государства и Франция не верили в то, что Алжир сможет прожить без них», а также старались всячески вредить стране.

Ранее сын Патриса Лумумбы Роланд заявил в эксклюзивном интервью RT, что Африка нуждается в России, а Россия — в Африке.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.