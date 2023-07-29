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Сын Патриса Лумумбы заявил, что Африка и Россия нуждаются друг в друге

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Сын Патриса Лумумбы Роланд заявил в эксклюзивном интервью RT, что Африка нуждается в России, а Россия — в Африке.
Сын Патриса Лумумбы заявил, что Африка и Россия нуждаются друг в друге
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«Мы считаем, что наши страны нуждаются друг в друге, особенно потому, что к России (или в прежние времена к Советскому Союзу) у нас нет и не было исторических претензий, как к другим странам, по вопросам нашего совместного прошлого», — заявил он.

По его словам, страны Африки помнят, что Советский Союз внёс обширный вклад в провозглашение независимости государств континента.

«Мы не забываем, что они внесли свой вклад в нашу свободу, помогли некоторым африканским странам освободиться от статуса колоний, который у них тогда был. В общем, я вижу только положительные моменты и считаю важным на площадке, где каждый может высказаться, вместе определять пути позитивного развития как с одной, так и с другой стороны», — отметил Роланд Лумумба.

Ранее сообщалось, что Россия и Африка будут развивать сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.

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